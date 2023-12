An emotional way to start your Christmas



Here’s Dáire’s story… and a special day he’ll never forgetpic.twitter.com/NNDIjbcLAp — Liverpool FC (@LFC) December 25, 2023

. Ilha realizzato, in occasione del 25 dicembre,che per l'occasione ha ricevuto la sorpresa più bella della sua vita,in campo a Burnley nel Boxing Day, grande tradizione di Santo Stefano, per cercare di conquistare la vetta della Premier League.Tutto inizia qualche mese fa, quando Daire Gorman, piccolo sostenitore del club con più Champions League d'Inghilterra, visitaall'inizio della partita, durante il mitico innonon riesce a trattenere le lacrime dalla gioia e dall'emozione. Il club, commosso dalla scena, decide di attrezzarsi per far sì che il Natale di Daire,che vive in Irlanda ed èpossa essere il più bello di sempre.- Le parole che commuovono prima il reparto comunicazione e poi i giocatori del club non lasciano spazio a interpretazioni:E' lo stesso Jurgen Klopp ad invitarlo nella casa dei Reds: "Volevamo solo farti sapere che tutti abbiamo visto il tuo video ad Anfield, mentre ascoltavi You'll Never Walk Alone. Io e i giocatori abbiamo amato la tua passione per il club ed è per questo che vogliamo fare qualcosa per ringraziarti.- Detto fatto.. Un'emozione fortissima, un momento che diventa virale sui social, e che in occasione della festa più amata commuove tutti gli appassionati di calcio. Se non ci credete, date un occhio: