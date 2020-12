"In un calcio ormai privo di esempi da seguire e positività, ma sempre più basato sul denaro e sul ritorno economico, e funestato da eventi che con il pallone non hanno nulla a che vedere, questa rubrica vuole proporre un momento di svago settimanale che ci riavvicini allo sport più bello del mondo, legato al campo di gioco ma non solo, anche ai social, alle iniziative di beneficenza e a storie da raccontare: il calcio è felicità, il calcio è passione, il calcio è "Momenti Di Gioia"".



"Lo spogliatoio degli ospiti dello Stoke City sembra un porcile, non è accettabile una situazione del genere": così parlò Neil Warnock, allenatore del Middlesbrough, squadra rivale dei Potters nella Championship, la seconda serie del campionato inglese. I giornalisti d'Oltremanica attribuirono la sfuriata del tecnico alla cocente sconfitta per 1-0 patita allo Stadio Bet365 di Stoke on Trent. Invece no: lo spogliatoio, descritto come un "ricovero per maiali" a causa dello scarso igiene, è uno dei più discussi e chiacchierati d'Inghilterra.



I RACCONTI DI CROUCH E IL 'VERVE' WARNOCK - Merito dei racconti di Peter Crouch, che aveva narrato nel proprio libro dei terribili scherzi a cui erano sottoposti i giovani in quella stanza: teste di maiale, urina nelle scarpe e chi più ne ha più ne metta. Una sorta di caserma militare, in cui nonnismo e anzianità la facevano da padroni, Ora il famigerato spogliatoio è tornato all'onore delle cronache, per via delle parole di Warnock che, qualche anno fa ai tempi Cardiff City, era diventato virale a causa del rifacimento del famoso video dei Verve, "Bitter Sweete Symphony", con il proprio volto al posto di quello del front man della band, Richard Ashcroft.



LA REAZIONE DELLO SPECIAL ONE - Warnock ha però solo aperto la strada a Josè Mourinho, che con il proprio Tottenham affronterà lo Stoke di Martin O'Neill in Carabao Cup, la coppa di Lega inglese, questa sera alle 18.30. Lo Special One, come sempre, ha fatto parlare di sé: "Si, ho un video di questo spogliatoio, fatto da colleghi di una squadra che ha giocato con loro di recente. Io non ne avrei parlato. Voi mi avete fatto questa domanda, ma io credo non dovreste farla a me, bensì alle autorità preposte. Tutte le autorità. Quelle calcistiche, quelle sanitarie, ma non a me. Non intendo essere il cattivo che fa commenti sullo spogliatoio dello Stoke City". Un tentativo di smussare la polemica, ma quel video...​



