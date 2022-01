"In un calcio ormai privo di esempi da seguire e positività, ma sempre più basato sul denaro e sul ritorno economico, e funestato da eventi che con il pallone non hanno nulla a che vedere, questa rubrica vuole proporre un, legato al campo di gioco ma non solo, anche ai social, alle iniziative di beneficenza e a storie da raccontare:Laa volte può insegnare, a tutti. Il, militante nel, si è infatti reso protagonista dinei confronti del, avversario domenica scorso allo Zaccheria: in particolare verso i magazzinieri laziali, che erano statipermettendo il regolare svolgimento della partita.Sono arrivati infatti anche: “La Serie C è ancora una volta cuore del fair play e dei buoni comportamenti che portano linfa vitale allo sport. Non dimenticheremo questo bel comportamento nei confronti di un altro Club. Grazie a tutta la società Foggia Calcio 1920 per il bel gesto”Nel pre gara di Foggia-Latina infatti, che poi ha perso 3-1 sul campo. Chapeau.@AleDigio89