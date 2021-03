"In un calcio ormai privo di esempi da seguire e positività, ma sempre più basato sul denaro e sul ritorno economico, e funestato da eventi che con il pallone non hanno nulla a che vedere, questa rubrica vuole proporre un, legato al campo di gioco ma non solo, anche ai social, alle iniziative di beneficenza e a storie da raccontare:portata alla ribalta nelle ultime ore da La Repubblica, è quanto di più pittoresco, particolare e genuino possa accadere nel mondo del calcio. Soprattutto, è quanto di meglio possa rappresentareun ostracismo, quelloche passa attraverso. Forse è per questo che Milano èUn racconto di calcio e di vita, che testimoniama soprattutto una delle più affascinanti ecome racconta Oreste, che n: tifosoha trascorso una vita intera sui gradoni a sostenere la propria squadra, ma non solo. Come spiega,- Il motivo?Il racconto: “Un giorno vidi Roma-Inter 1-1, con gol di Materazzi, e mi arrabbiai di brutto. Dissi che se Mancini non avesse fatto giocare Adriano avrei stracciato la tessera. Sarei però andato a vedere il Milan, non sarei rimasto a casa con mia moglie…”. Detto, fatto:E una battuta sulle labbra:Allo stadio tutte le domeniche, quando si poteva e quando si potrà: pur di non stare con la moglie...​@AleDigio89