"In un calcio ormai privo di esempi da seguire e positività, ma sempre più basato sul denaro e sul ritorno economico, e funestato da eventi che con il pallone non hanno nulla a che vedere, questa rubrica vuole proporre un, legato al campo di gioco ma non solo, anche ai social, alle iniziative di beneficenza e a storie da raccontare:Stagione molto positiva per, in lotta per il titolo in Ligue 1 e in semifinale di Champions contro il Manchester City. Non solo: l'attaccante azzurro ha trovato il modo di far parlare di sè anche perHa infatti deciso di, quartiere di Parigi, dimostrando di non aver dimenticato le sue umili origini- L'attaccante ha postato ieri una foto su Instagram mentre dona del cibo ad alcuni bisognosi, con il commento allegato:L'ex Juve ha. Toccante anche la testimonianza di vita: "Da piccolo non avevo i soldi per potermi comprare le figurine, ora gioco con i due attaccanti più forti che ci siano. Ho sempre sognato di arrivare in alto, di giocare a questi livelli". Chapeau, Moise.@AleDigio89