L'Inter di Antonio Conte vola provvisoriamente in testa alla classifica, dopo l'ottava vittoria di fila, ottenuta ai danni del Crotone. I nerazzurri, dopo un inizio complicato, stanno dimostrando sul campo tutta la loro forza: uno strapotere fisico impressionante, abbinato a calciatori di una caratura superiore alla media. Tutto bene, 2021 iniziato alla grande con l'obiettIvo scudetto stampato in testa... o quasi. La vera delusione del campionato dell'Inter, ma in realtà anche della Champions, ha un nome e un cognome, ed è quello di Arturo Vidal.



DISASTRO CILENO, UNA DELLE CAUSE DELL'ELIMINAZIONE IN CHAMPIONS - Il cileno, arrivato in estate dal Barcellona a gran richiesta di Antonio Conte, fino a questo momento è stato un assoluto disastro per i milanesi: alcuni suoi errori marchiani, come il rosso rimediato nel ritorno contro il Real Madrid, hanno causato l'eliminazione dalla massima competizione europea. Ma anche in campionato i risultati sono stati assolutamente insoddisfacenti, con il culmine nella giornata di oggi: contro il Crotone l'ex Juve si è perso Zanellato in occasione del primo gol e ha causato il rigore realizzato da Golemic con un assurdo fallo su Reca, dopo il quale è stato ripreso in malo modo da Conte prima di essere sostituito al 45'.



I SOCIAL IMPAZZISCONO - I tifosi nerazzurri, già stufi da qualche tempo, sono esplosi sui social: tante critiche e l'accusa di essere stato inviato "dalla Juve" per rovinare il campionato dell'Inter. I social si sono scatenati, nella GALLERY le migliori prese in giro.



@AleDigio89