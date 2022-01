"In un calcio ormai privo di esempi da seguire e positività, ma sempre più basato sul denaro e sul ritorno economico, e funestato da eventi che con il pallone non hanno nulla a che vedere, questa rubrica vuole proporre un, legato al campo di gioco ma non solo, anche ai social, alle iniziative di beneficenza e a storie da raccontare:Laè ancora in grado di regalarci fiabe desuete per il mondo del calcio moderno, tutto plusvalenze e procuratori. La competizione del "continente nero" è in grado dii: è il caso di, militante nell'., una societàdi Freetown, la capitale.- Poco più di un Carneade, insomma, la cui vita è cambiata in pochi giorni:con la maglia della nazionale sierraleonese, si è reso protagonista di, priva del milanista Bennacer perché squalificato, che gli è valsadopo lo 0-0 finale. Grande cuore e tante parate decisive, per unche sicuramente troverà un contratto dopo le recenti imprese.in una partita di coppa delle nazioni africane, un riconoscimento che ne ha causato le lacrime di gioia: i "Leone Stars", chesi sono ripetuti ierifinale, che può valere. L'altro Mohamed è conosciuto da tutti comeilcon un lungo trascorso all'Arsenal:a, centrocampista sierraleonese naturalizzato polacco.- Stilisticamente non eccelso ma sicuramente efficace, da ieri è, al quale, risultato poi decisivo per il pareggio finale: non male, per un calciatore dallo stipendio esiguo,. Ma il calcio è lo sport più democratico della storia.@AleDigio89