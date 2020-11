ᴡᴇʟᴄᴏᴍᴇ ʀᴀᴅᴊᴀ



Radja Nainggolan wordt ambassadeur van Beerschot.



"Met veel plezier word ik ambassadeur. Beerschot is zoals ik. Rauw en inventief."



Lees meer: https://t.co/yRvzu0e0mn#Nainggolan #Ninja #TogetherWeBuildHistory pic.twitter.com/gmYn2rHubL — K. Beerschot V.A. (@kbeerschotva) November 30, 2020

"In un calcio ormai privo di esempi da seguire e positività, ma sempre più basato sul denaro e sul ritorno economico, e funestato da eventi che con il pallone non hanno nulla a che vedere, questa rubrica vuole proporre un, legato al campo di gioco ma non solo, anche ai social, alle iniziative di beneficenza e a storie da raccontare:Si può, se ti chiami, più semplicemente, secondo club della città diin questo momento, a quota, frutto dima soprattutto con, che ha portato in dotedel centrocampista austriaco Raphaelse si pensa che De Ratten, "Gli Orsi", come sono soprannominatitanto da dover cambiare il proprio nome dat a quello attuale. Il club era nato come Germinal Ekeren nel 1920 ad Ekeren, vicino Anversa, poi nel 1999 si è unito al Beerschot VAC,troppi debiti costringono alla nuova rinascita, nonostante le cessioni illustri: calciatori come Janma soprattutto Radjan sono infatti cresciuti nel vivaio e poi ceduti per ripianare i conti.- Ilè stato nominato proprio oggiL'annuncio è arrivato dalla stessa società:. L'ex Roma ha espresso un messaggio per i tifosi:.​ I miracoli che solo il calcio può regalare.@AleDigio89