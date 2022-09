"In un calcio ormai privo di esempi da seguire e positività, ma sempre più basato sul denaro e sul ritorno economico, e funestato da eventi che con il pallone non hanno nulla a che vedere, questa rubrica vuole proporre un, legato al campo di gioco ma non solo, anche ai social, alle iniziative di beneficenza e a storie da raccontare:è quella diche ieri è entrato in campoed è diventato ila giocare in Premier League,che esordì nel Fulham a 16 anni e 30 giorni, e divenendol’anno scorso avevaieri però si è calato nel calcio dei grandi, subentrando a Fabio Vieira al minuto 91' del match decisivo per i Gunners per raggiungere, al primo mini-giro di boa.ha iniziato ad allenarsi con la prima squadra in settimana, a causa anche di un reparto falcidiato dagli infortuni, ultimo quello del norvegese Martin Odegaard.All'occorrenza trequartista, dotato di senso del gol, si è fatto notare giocando nell'Under 21 dei sotto età:che vorrebbero approfittare del suo contratto non ancora da professionista. Occhio anche alla nazionale, conQuello che è certo è che sentiremo a lungo parlare di Nwaneri: il futuro è suo.@AleDigio89