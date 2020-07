"In un calcio ormai privo di esempi da seguire e positività, ma sempre più basato sul denaro e sul ritorno economico, e funestato da eventi che con il pallone non hanno nulla a che vedere, questa rubrica vuole proporre un, legato al campo di gioco ma non solo, anche ai social, alle iniziative di beneficenza e a storie da raccontare: il calcio è felicità, il calcio è passione, il calcio è "Momenti Di Gioia"".non è da tutti, figuriamoci se quella rete consente alla tua squadra,, dinel giorno in cui ci lascia uno degli artisti italiani più famosi al mondo, il musicista 91enne Ennio Morricone,vive forse il miglior lunedì della propria vita.- Il tecnico delle Rondinelle Diego Lopez gli aveva già datoe poi lo ha confermato quando la stagione è ripresa; Papetti èdopo Amad Dialloe SebastianoProprioil giovane è infatti, in provincia di Milano, cittadina dove nacque anche il compianto Gaetanoaveva detto qualche giorno prima che il campionato ricominciasse:ultimo posto abbandonato e nuove speranze. Tutto questo dopo lche sembrava aver condannato il Brescia, nel quale Papetti ha marcato Lautaro. Una coincidenza incredibile, per lui che fu scartato proprio dai meneghiniCi ha puntatohe nel 2015 lo ha accolto e rilanciato prima nelle categorie giovanili e poi nellai, per farlo diventare cinque anni dopoPapettiprima di diventareda principio terzino e poi centrale. Le sue prestazioni hanno destato l'attenzione de L'Equipe, che lo ha inserito. Non male per un calciatore che ha esordito in A lo scorso 9 marzo, contro il Sassuolo, in piena psicosi Coronavirus.​@AleDigio89