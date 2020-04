"In un calcio ormai privo di esempi da seguire e positività, ma sempre più basato sul denaro e sul ritorno economico, e funestato da eventi che con il pallone non hanno nulla a che vedere, questa rubrica vuole proporre un momento di svago settimanale che ci riavvicini allo sport più bello del mondo, legato al campo di gioco ma non solo, anche ai social, alle iniziative di beneficenza e a storie da raccontare: il calcio è felicità, il calcio è passione, il calcio è "Momenti Di Gioia"".



Il Pescara ha annunciato il vincitore del contest “Disegna la Maglia Special del Delfino”: il giovane tifoso Luigi D’Agostino ha avuto la meglio sugli altri concorrenti e la sua versione della divisa da gioco sarà realizzata da Errea, per la stagione 2020/2021, venduta al pubblico e utilizzata dai giocatori biancazzurri.



MESSAGGIO DI SPERANZA COL DELFINO - Il club abruzzese nei giorni scorsi aveva lanciato un contest dedicato a tutti i bambini per disegnare la maglia dell'anno prossimo: nato come un semplice gioco, attraverso il lavoro e supporto grafico in 3D di Erreà Sport, il contest ha raccolto fin da subito molte adesioni. La maglia presenta uno sfondo azzurro sui cui campeggiano un Delfino, simbolo del club, che palleggia e un arcobaleno, augurio di speranza e pace. In questo periodo ce n'è davvero bisogno.



