"In un calcio ormai privo di esempi da seguire e positività, ma sempre più basato sul denaro e sul ritorno economico, e funestato da eventi che con il pallone non hanno nulla a che vedere, questa rubrica vuole proporre un, legato al campo di gioco ma non solo, anche ai social, alle iniziative di beneficenza e a storie da raccontare:è una delle sorprese più liete della stagione di Premier League, nonostante il costo del suo cartellino, nel passaggio di mercato estivo dalai Villains, non possa far parlare di completa rivelazione:per acquistare il nativo di Torbay, autore fin qui ditra Premier League e EFL Cup, tra le quali spiccanoentrambe messe ko dalla squadra di Dean Smith.- Già, proprio quelRisultato?, gli stessi del bomber del Fulham Aleksandar, al centro dello. Ma soprattutto le Bees di Londra che sfioranoperdendo solo nella finale dello spareggio, contro il Fulham. Una cavalcata incredibile, per un calciatore che fino a pochi anni prima militavaSei anni fa Watkins militava nell'. Poi l'incontro con Smith, il suo mentore, che gli apre le porte del Paradiso e della massima serie inglese, a 24 anni: nel settembre del 2019, quando Maupay lascia il Brentford per passare al Brighton, decide infatti didi centrocampista offensivo. Intuizione geniale, vista la media diin estate diventaNel 2017 ha vinto l'"EFL Young Player of the Year", come in passato avevano fatto Gareth, Nathaniel Clyne, Fabian Delph, Wilfried Zaha, Tom Ince e Dele- Non solo, Watkins si è anche distinto per un aspetto non comune ai calciatori di oggi, il cuore d'oro:. La ricerca in questo caso necessita di denaro più che di parole e il 24enne si è impegnato in prima linea: promessa di campione, fuori e dentro dal rettangolo di gioco.​@AleDigio89