"In un calcio ormai privo di esempi da seguire e positività, ma sempre più basato sul denaro e sul ritorno economico, e funestato da eventi che con il pallone non hanno nulla a che vedere, questa rubrica vuole proporre un, legato al campo di gioco ma non solo, anche ai social, alle iniziative di beneficenza e a storie da raccontare:durante il 2-0 del Port Vale sull'Harrogate nella League Two, la quarta divisione del calcio britannico.si è emozionata dopo la fine del match:Intanto da lunedì è entratavisto che è diventatadopo che in precedenza aveva arbitrato partite femminili di alto profilo:, ma solo dopo aver sostituito Tony Bates, l'arbitro infortunato, nelle battute finali di Coventry-Nottingham, mentre la Welch è stataEmozione e felicità, per la 37enne: "All'inizio non sapevo di essere stata nominata prima arbitro donna. Mi era stato appena dato l'appuntamento ed ero al settimo cielo, ma quando ci rifletti pensi di essere la prima donna in assoluto a farlo, quindi sono estremamente orgogliosa e anche la mia famiglia è estremamente orgogliosa.Rebecca aveva spesso arbitrato partite maschili di serie inferiori in passato, ma anche arbitrato-., dirigendovalido per la Supercoppa UEFA. Welch ha iniziato ad arbitrare nel 2010 manell'Amministrazione del Servizio Sanitario Nazionale, fino al 2019: a lungo fissa nella Super League femminile e certificata UEFA@AleDigio89