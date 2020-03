"In un calcio ormai privo di esempi da seguire e positività, ma sempre più basato sul denaro e sul ritorno economico, e funestato da eventi che con il pallone non hanno nulla a che vedere, questa rubrica vuole proporre un, legato al campo di gioco ma non solo, anche ai social, alle iniziative di beneficenza e a storie da raccontare:lo ha comunicato direttamenteche ha annunciato l'iniziativa di aiuto e supporto per controllare quanto accade fuori dai grandi magazzini per la vendita self-service di prodotti alimentari.- Ecco le sue parole:L'Inghilterra è piombata, e i club di Premier hanno pensato ad alcune iniziative benefiche.e così il Liverpool ha deciso di intervenire a supporto dei distributori di alimentari inglesi. Questo il comunicato apparso sui social del Liverpool e di Moore: "Messaggio ai gestori dei supermercati nel Merseyside. I nostri steward stanno offrendo il loro tempo e le loro competenze nel volontariato per aiutare con il controllo della folla, la gestione delle code, il controllo del parcheggio, l'assistenza agli anziani e agli infermi per portare i generi alimentari nelle loro auto. Sono davvero i migliori del settore e sarebbero lieti di aiutarvi in qualsiasi modo voi riteniate opportuno (e sicuro) nei vostri locali".@AleDigio89