Stefano Sorrentino vuole entrare nella leggenda, dalla porta principale, e questa volta non si tratta di parare un rigore a Cristiano Ronaldo da estremo difensore del Chievo: a Cervo, comune ligure nella provincia di Imperia, è letteralmente impazzata la Sorrentino-mania, dato che l'ex portiere si è rimesso in gioco da attaccante, nella squadra di Seconda Categoria allenata dal padre, con addosso la maglia numero 11.



L'ESORDIO CON GOL E LE MUTANDE DI CR7 - Sorrentino domenica ha infatti esordito a 40 anni con la maglia del Cervo di papà Roberto, griffando il 2-1 al Riva Ligure: in cambio i compagni hanno deciso di ricompensarlo regalandogli le mutande di CR7. Non male a 40 anni. dopo 10 mesi dalla sua ultima partita giocata in Serie A e dopo aver parato un rigore proprio al fenomeno portoghese nel corso della sua ultima annata nella massima serie.



LEADER E ASSIST MAN - Nuova vita da centravanti ora ed esordio bagnato col gol: tutto per il papà, ex portiere di Catania e Cagliari. Sorrentino si è distinto per il discorso motivazionale prima di entrare in campo: ammonito dopo pochi minuti per proteste, ha concluso la gara mettendo a referto anche l'assist del secondo gol, oltre alla rete. Non male, per un portiere appena uscito dai pali.



