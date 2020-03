"In un calcio ormai privo di esempi da seguire e positività, ma sempre più basato sul denaro e sul ritorno economico, e funestato da eventi che con il pallone non hanno nulla a che vedere, questa rubrica vuole proporre un momento di svago settimanale che ci riavvicini allo sport più bello del mondo, legato al campo di gioco ma non solo, anche ai social, alle iniziative di beneficenza e a storie da raccontare: il calcio è felicità, il calcio è passione, il calcio è "Momenti Di Gioia"".



Il Torino tinge il proprio stadio di rosa in occasione della Festa della Donna, il prossimo 8 marzo: lo stadio Olimpico Grande Torino infatti per l'occasione sarà granata, ma con una grande componente femminile. Il prossimo sabato 7 marzo alle ore 15 le tifose del Toro potranno infatti assistere al match di Serie A contro in programma contro l'Udinese, se mercoledì la partita sarà confermata dopo l’assemblea dei presidenti di Lega, pagando il biglietto al prezzo simbolico di 1 euro.



L'OMAGGIO PER L'8 MARZO - Il club di Cairo, uno dei primi in Italia ad avere un gruppo di solo donne ultras chiamato le "Girls" e quindi da sempre uno dei più attenti a salvaguardare il "gentil sesso" allo stadio, anche quest’anno ha lanciato un’iniziativa dedicata a tutte le tifose in occasione della Festa della Donna. L'omaggio è quello di concedere l'ingresso gratis a tutte le donne, come confermato ufficialmente.



IL COMUNICATO - Ecco il comunicato: “Anche quest’anno in occasione della festa della donna il Torino Football Club ripropone un’iniziativa dedicata a tutte le tifose con prezzi specialissimi per assistere alla sfida Torino-Udinese in programma sabato 7 marzo alle ore 15: 1 euro in tutti i settori dello stadio. I biglietti per la gara contro i bianconeri saranno in vendita da lunedì 2 marzo alle ore 10 tramite i consueti canali”. Per un cuore Toro che sabato prossima sarà particolarmente rosa.



