"In un calcio ormai privo di esempi da seguire e positività, ma sempre più basato sul denaro e sul ritorno economico, e funestato da eventi che con il pallone non hanno nulla a che vedere, questa rubrica vuole proporre un, legato al campo di gioco ma non solo, anche ai social, alle iniziative di beneficenza e a storie da raccontare:e non è il titolo di un film: ilclub della massima serie elvetica, ha infatti suscitato, che ha fatto balzare il club di Ginevra agli onori delle cronache in tutto il mondo. E' stata infatti usata una foto particolare per, che è costata diverse critiche da parte dei perbenisti e grande successo tra il pubblico calcistico.- Il sito Nau.ch infatti racconta di come Les Grenats abbiano sceltoNel filmato una ragazza in mutande sale delle scale e sullo sfondo si nota evidentementeche ha voluto approfittare della questione e ha utilizzato il frame sui propri social con questa didascalia:un modo peLoicportavoce del club, ha spiegato: "Siamo venuti a conoscenza dell’esistenza di quel video e volevamo agire in maniera proattiva. Abbiamo pensato che sarebbe stato meglio metterlo direttamente noi sui social. Volevamo far ridere la gente. È divertente che il nostro logo sia apparso su un sito celebre come Pornhub”.- Quello che a Ginevra non si aspettavano erano, con un comunicato in merito che ha voluto smentire questa intenzione: “La cosa divertente è il nostro logo sullo sfondo, non fa differenza che la persona in primo piano sia un uomo o una donna. E invece di arrabbiarci che il nostro logo sia apparso su un sito simile, abbiamo deciso di farci due risate il riguardo. Ma chiediamo scusa a chiunque si sia sentito offeso".@AleDigio89