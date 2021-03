"In un calcio ormai privo di esempi da seguire e positività, ma sempre più basato sul denaro e sul ritorno economico, e funestato da eventi che con il pallone non hanno nulla a che vedere, questa rubrica vuole proporre un, legato al campo di gioco ma non solo, anche ai social, alle iniziative di beneficenza e a storie da raccontare:Non si può definire in altro modo, pseudonimo di Francesca Calearo,, balzata agli onori delle cronache perma in realtà già nota ai cultori della musica underground pervera e propriaUn'artistadi quelle di cui l'Italia non può fare a meno, soprattutto se manda in pensione i "vecchi tromboni":. La cantante infatti è stata ripresain un video che è stato poi postato sull’account Instagram, ricevendo condivisioni e commenti entusiasti su diverse piattaforme social.​visto che ha dichiarato di aver giocato in passato ma di preferire mettersi a centrocampo a sperimentare "numeri" e giochetti, piuttosto che correre sulla fascia. Non solo: "Sciccherie" divenne famoso tre anni fa anche perché, che poi aveva postato il tutto sui social.la 19enne ha già dimostrato di non temere confronti, e siamo sicuri che a lungo si parlerà di lei, come per altro già fatto dal nostro esperto Vanni Paleari. Per ora ne apprezziamo la maturità:Con la mia scrittura ho un rapporto di intesa perfetto. Solitamente io scrivo per qualcuno di preciso, la mia lettera d'amore o di odio è sempre indirizzata a qualcuno. Nel momento in cui l'ho scritta l'ascolto come se dovesse ascoltarla quella persona e mi gaso tanto. Poi nel momento in cui il destinatario la sente ho raggiunto il mio obiettivo. Ma in ogni caso se non scrivo mi sento male".La voglia di esprimere le proprie emozioni in un testo, un po' come proviamo a fare noi, ogni giornoAd maiora, Madame.@AleDigio89