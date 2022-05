"In un calcio ormai privo di esempi da seguire e positività, ma sempre più basato sul denaro e sul ritorno economico, e funestato da eventi che con il pallone non hanno nulla a che vedere, questa rubrica vuole proporre un, legato al campo di gioco ma non solo, anche ai social, alle iniziative di beneficenza e a storie da raccontare:Robinè stato di certoMa nella sua lunga carriera, costellata di successi,sponda bianconera dellail classe 1983, oggiche cercherà di vincere la Conference League nella, fu a un passo dalla Vecchia Signora.- A svelare il retroscena di mercato è stato lo stesso Van Persie:ma alla fine non è successo niente. Siamo stati molto vicini, ma si sa che queste cose nel calcio accadono. Il Milan non è mai stata una reale opzione nella mia carriera". Ritiratosi nel 2019 con la maglia del Feyenoord, l'olandese vantama soprattutto numerosi titoli, tra cui, oltre alla miticacon la maglia proprio della squadra della sua città Rotterdam, ultimo trofeo internazionale per il Feyenoord.Da un Van Persie all'altro, dal Feyenoord al Feyenoor. Il 15enne attaccante esterno staràprovando a ripercorrere le orme del padre. La dinastia d'oro continua, e@AleDigio89