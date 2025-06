Getty Images

Monaco, accordo totale per Ansu Fati: tutti i dettagli

Gabriele Stragapede

30 minuti fa



Il Monaco sogna in grande. Il club francese – giunto terzo nell’ultima Ligue 1 e dunque qualificatosi direttamente per la fase campionato della prossima edizione della Champions League – sta programmando una stagione che sarà fondamentale per aumentare il livello competitivo in campo nazionale ed europeo. E dal mercato è ormai in procinto ad arrivare un rinforzo che si pone proprio in questa direzione strategica.



FATTA PER ANSU FATI – Una missione chiara che dovrà essere compiuta attraverso precise strategie e chiari colpi di mercato, con i primi che stanno per essere definiti. Come riportato da Fabrizio Romano, infatti, il Monaco e il Barcellona hanno definito gli ultimi dettagli per l’arrivo in Francia di Ansu Fati. Accordo totale raggiunto fra le parti, con l’esterno offensivo spagnolo che arriverà in prestito con diritto di riscatto, più una percentuale di rivendita in favore dei blaugrana. Ora Ansu Fati si sottoporrà alle visite mediche di rito in settimana, non prima di partire per la Francia proprio in questi giorni.