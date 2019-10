Otto gol in 8 partite: è questo il bottino di Wissam Ben Yedder con la maglia del Monaco in questa prima parte di stagione. Numeri che alimentano i rimpianti del Siviglia, che lo ha ceduto per 40 milioni di euro e nell'operazione ha coinvolto Rony Lopes, ma anche del Milan, che ha valutato il suo acquisto nelle ultime finestre di mercato.