Wissam Ben Yedder, attaccante francese del Monaco, è indagato insieme al fratello per stupro. Come riporta Franceinfo, due donne di 19 e 20 anni avrebbero sporto denuncia a inizio settimana presso la procura di Nizza. I fatti sarebbero avvenuti durante una serata a Beausoleil (località limitrofa di Monaco) lo scorso 10 luglio. Wissam Ben Yedder era allora in compagnia del fratellino e delle due giovani donne. È lì che avrebbero imposto loro atti sessuali. Per il momento non è ancora stato emesso alcun fermo di polizia o fissata un'udienza nei confronti del calciatore.