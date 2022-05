Aurelien Tchouameni, centrocampista classe 2000 di proprietà del Monaco, è nel mirino di molti top club europei. Tra le tante squadra, spicca la gara blanco-blaugrana tra il Real Madrid e il Barcellona. I Merengues, considerando l'età media dei titolari del centrocampo, vorrebbero aggiungere nuova linfa, per non farsi trovare impreparati nel futuro a breve-medio termine. La squadra guidata da Xavi, invece, si appresta a vivere l'ultimo anno di contratto di Sergio Busques. Di conseguenza, vorrebbe portare a Barcellona il futuro sostituto, da far crescere, durante il primo anno, senza eccessive pressioni. Il nazionale francese, in stagione, ha collezionato 33 presenza, segnando 3 reti e servendo un assist. Lo riporta Sport.