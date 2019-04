Cesc Fabregas spiega il suo addio al Chelsea. Il centrocampista spagnolo del Monaco, 31 anni ex Arsenal e Barcellona, ha dichiarato: "Avrei potuto rinnovare il contratto e rimanere al Chelsea, ma poi è arrivato un nuovo allenatore (Sarri, ndr) che ha portato con sè un giocatore che tratta come un figlio (Jorginho, ndr) e per me era diventato impossibile giocare. Ma è questo quello che amo, amo il calcio, non ero felice per il solo fatto di essere al Chelsea. Qualunque fosse la ragione, era per me impossibile avere spazio".