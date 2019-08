Il centrocampista del Monaco Aleksandr Golovin, intervistato da ITAR Tass, parla della possibilità di spostarsi al Barcellona o al Real Madrid: "Non mi è stato proposto di andarmene. Ma ad essere onesti, anche se un club mi volesse e mi chiamasse quest'estate rifiuterei. Sono qui da neanche una stagione. Poco importa chi dovesse chiamare, il Real o il Barça. Direi no, non mi piace cambiare squadra ogni anno".