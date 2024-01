Monaco, Kehrer in città per le visite: le cifre dell'accordo

Il difensore del West Ham Thilo Kehrer è ormai ad un passo dal passaggio al Monaco. Il difensore - seguito da vicino anche da Napoli, Roma e Milan - è arrivato a Monaco per visite e firma del contratto, come riporta RMC Sport. Niente Serie A, il centrale tedesco è promesso sposo del club francese, che lo prende in prestito con diritto di riscatto fissato a 10 milioni.