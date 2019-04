Pietro Pellegri, che il mese scorso ha compiuto 18 anni, è tornato ad allenarsi in gruppo col Monaco dopo essere stato fermo ai box per 7 mesi, tra problemi all'adduttore sinistro e una pubalgia che lo aveva già condizionato pesantemente nella seconda metà della scorsa stagione. Se tutto andrà per il meglio, il tecnico Jardim lo avrà a disposizione per la prossima partita di Ligue, il 1 maggio sul campo del Rennes. Il giovane centravanti genovese in questa stagione ha giocato appena 3 partite con la maglia monegasca, nessuna delle quali per più di 45 minuti, riuscendo a segnare un gol contro il Bordeaux. L'ultima sua apparizione, contro l'Angers, è datata 25 settembre 2018.