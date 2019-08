Si lavora ormai su una distanza minima, la soluzione per Mattia Perin (l'ennesima) ora potrebbe essere il Monaco. Le parti sono al lavoro da giorni, il portiere in uscita dalla Juve potrebbe volare nel Principato in prestito con opzione di riscatto: operazione complessiva da circa 13 milioni di euro, per quanto la Juve stia cercando di salire fino ai 15 chiesti fin dall'inizio. Che poi sono quelli che gli avrebbe garantito il Benfica prima che saltasse l'affare fatto.