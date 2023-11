Il mercato francese dà la possibilità ai club di fare un acquisto jolly fuori dalla finestra di mercato in caso di infortuni e il Monaco è pronto a giocarsi la sua carta. Il club del Principato si avvia a ingaggiare Kassoum Ouattara, terzino sinistro di 19 anni e nazionale francese Under 20, in forza all'Amiens. Questo a seguito dell'infortunio di Caio Henrique che ha finito anzitempo la stagione per la rottura dei legamenti crociati mentre il suo sostituto, Ismail Jakobs, potrebbe essere assente nel periodo di gennaio-febbraio per la Coppa d'Africa.