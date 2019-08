L'ex centrocampista del Milan Tiemouè Bakayoko può lasciare il Chelsea e tornare nel club nel quale è sbocciato, il Monaco: contatti in corso tra i francesi e i Blues per il ritorno nella squadra del Principato, in Ligue 1. Secondo quanto appreso da Calciomercato.com, la trattativa è nel vivo che si può chiudere: Bakayoko al Monaco ha collezionato 92 presenze, 5 gol e 1 assist in tre anni prima di passare nell'estate del 2017 al Chelsea e disputare due stagioni tra Inghilterra e Italia.