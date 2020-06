La Juventus potrebbe, inaspettatamente, arricchirsi con un’operazione di mercato riguardante un suo ex giocatore. Si tratta di Franck Kanoutè, centrocampista di proprietà del Pescara ora in forza al Cosenza, che militò nella Primavera del club bianconero. Ora, stando a quanto riporta RMC Sport, sulle tracce del senegalese ci sarebbe il Monaco, e se l’interesse si trasformasse in stretta di mano finale, la Juve vedrebbe le sue casse arricchirsi. Questo perché, quando Kanoutè si trasferì a Pescara, la società di Agnelli impose una preziosa clausola, ovvero il 50% della rivendita del classe ’97. A distanza di tre anni, può arrivare un’entrata inaspettata.