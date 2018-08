La Roma incassa tre 'no' sul mercato: il primo arriva da Siviglia per N'Zonzi, poi quello del Milan a Perotti (ora nel mirino del Monaco) in cambio di Suso e infine da Salisburgo per Samassokou.



Il ds Monchi ci riproverà ancora, soprattutto per il mediano francese, ma nel frattempo pensa alle possibili alternative sulla fascia: Bailey (Bayer Leverkusen), Marlos (Shakhta Donetsk) e Berardi (Sassuolo) sempre secondo la Gazzetta dello Sport.