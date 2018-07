Gran balzo in avanti in carriera per il centrocampista Pelé, passato anche dal settore giovanile del Milan. Il portoghese classe '91, che ha origini guineane, è stato ufficialmente prelevato dal Monaco, che ha versato circa 10 milioni di euro nelle casse del Rio Ave per averlo. Il piccolo club portoghese, nel comunicato ufficiale, lo ha salutato augurandogli buona fortuna.