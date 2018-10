Tramite un post sul proprio profilo Instagram, il francese Thierry Henry ha annunciato di aver accettato l'incarico come nuovo allenatore del Monaco. La società ha poi confermato tramite un proprio comunicato ufficiale.



"Ho ricevuto molte offerte interessanti negli ultimi mesi - si legge nel post - ma il Monaco è nel mio cuore. Sono incredibilmente emozionato, so che ora comincia la parte tosta. Non vedo l'ora".