Il Monaco ha ceduto due centrocampisti: il 18enne francese Han-Noah Massengo al Bristol City con cui ha firmato un contratto per le prossime quattro stagioni fino a giugno 2023 e il 27enne portoghese Judilson Mamadu Tuncara Gomes detto Pelé (ex Milan) in prestito al Reading, che ha ingaggiato pure il connazionale Lucas Joao dallo Sheffield Wednesday.