In scadenza di contratto a giugno 2020, domani contro il Nizza potrebbe giocare la sua ultima partita con la maglia del Monaco l'attaccante classe '86 Radamel Falcao. Il calciatore colombiano, accostato in passato al Milan, potrebbe concludere la sua carriera in Cina o, come riporta l'Equipe, all'Atletico Madrid o al Valencia.