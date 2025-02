Moncada: "Milan 2022? Ora la panchina è più profonda. Delusi dalla Champions, dobbiamo tornarci"

AC Milan via Getty Images

Geoffrey, direttore tecnico del, ha parlato a Dazn prima della gara in casa del Torino:"Dopo una partita come quella di martedì è difficile, siamo davvero delusi. Abbiamo parlato col gruppo e individualmente, ora dobbiamo rispondere con qualcosa di importante".- "Io devo sempre lavorare col il mister e il suo staff, abbiamo visto tanti video, ma con Conceiçao come con Fonseca prima di lui".- "Io penso che ora sia un po' più importante la panchina rispetto ad allora; quanto alla forza complessiva non saprei, andrebbero sentiti gli allenatori. Abbiamo cominciato a costruirla l'anno scorso questa squadra".

- "Dobbiamo pensare al quarto posto, i risultati di oggi sono buoni ma dobbiamo vincere stasera e poi giovedì".