Studio, programmazione, risultati. La carriera di Geoffrey Moncada si può racchiudere in questi tre punti fondamentali. Ora per l’ex responsabile dell’area scouting si prospetta una svolta importante al Milan: nei prossimi giorni, prima del 30 giugno, è prevista la firma su un contratto biennale con il club che tanta fiducia ripone nel suo operato. Toccherà proprio a lui, in condivisione con Giorgio Furlani, la responsabilità di costruire la rosa della prossima stagione. Una svolta importante, in attesa del nero su bianco.