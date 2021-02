Il Borussia Dortmund è pronto a voltare pagina un'altra volta e inaugurare un nuovo progetto tecnico a partire dalla scorsa stagione. Al termine di un'annata sin qui molto complicata, che ha visto l'esonero di Lucien Favre e l'arrivo di un tecnico ad interim come Terzic che sta faticando tuttavia a risollevare la squadra e mantenerla quanto meno in zona Champions League, la formazione giallo-nera ripartirà da Marco Rose.



LA DECISIONE - E' stato il Borussia Monchengladbach a rendere nota in maniera ufficiale la decisione dell'allenatore nativo di Lipsia di esercitare la clausola che gli consentirà di risolvere unilateralmente il contratto che sarebbe scaduto nel 2022. "Abbiamo avuto diversi colloqui per affrontare il discorso relativo al suo futuro, ma Marco ha preferito esercitare questa opzione e lasciarci la prossima estate", ha dichiarato un deluso Eberl, ds del Gladbach.



Vincitore di una Uefa Youth, una Coppa d'Austria e due campionati austriaci alla guida del Salisburgo, Rose è uno dei tecnici emergenti del calcio tedesco e alla guida del Borussia ha centrato la qualificazione alla Champions League la scorsa stagione, raggiungendo in quella attuale gli ottavi di finale a spese dell'Inter. Dal prossimo luglio proverà a riportare il Dortmund ai fasti del passato.