Tornato al Siviglia, Monchi, ex direttore sportivo della Roma, parla della piazza giallorossa. Due in Italia, senza successi sul campo ma con tanto mercato, raccontati così alla Web Tv dell'università dell'Andalusia: "La Roma è una squadra che ha una ripercussione molto grande: è la Capitale d’Italia, ha una quantità di popolazione maggiore a quella di Siviglia, molti più mezzi di comunicazione, non ha vinto molto nel passato e questo provoca una frustrazione che crea una pressione maggiore".