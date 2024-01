Monchi accusa il Siviglia: 'Non mi hanno permesso di salutare Rakitic'

@Ivanrakitic, me hubiera gustado estar ahí contigo o al menos mandarte un mensaje por video como el resto de compañeros y amigos, pero no he tenido la opción.

Te doy las gracias como sevillista por todo lo que has hecho por este club.

Ojalá la vida te siga dando lo que te… pic.twitter.com/eZVnrqOKC2 — Monchi (@leonsfdo) January 30, 2024

