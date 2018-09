Come di consueto quando la Roma è impegnata in Spagna per una trasferta europea, il direttore sportivo giallorosso Monchi si è concesso per un'intervista ai media locali. Nello specifico, a poche ore dal match col Real Madrid, ha parlato a Cadena Cope soffermandosi anche sugli ultimi rumors che lo vogliono nel mirino del Barcellona: "Al momento, non ho intenzione di ritornare in Spagna perché sto bene dove mi trovo ora. E' un progetto diverso, nel quale ho dovuto trovare il Monchi ideale per questa situazione. Non sono una persona che vive di futuro, mi preoccupo molto di più del presente e ho ancora degli anni di contratto con la Roma".