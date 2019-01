Il fascino della Premier e l’amicizia con Unai Emery, già solo questo basterebbe a dare corpo alle voci che lo vorrebbero in Inghilterra, ma Monchi sembra avere le idee chiare per il futuro: “Sono concentrato sul mio lavoro nella Roma”. Parlando al tabloid The Sun, il ds spagnolo ha declinato con classe la corte serrata dell’Arsenal: “So che il mio nome è stato associato al club, non è la prima volta che succede. È ovvio che faccia piacere, sono lusingato , ma sono concentrato sul mio lavoro nella Roma”