Monchi, dirigente del Siviglia, ha parlato dei rumors su Gomez e Castillejo: "Il Papu a Siviglia si è trovato e si sta trovando molto bene, siamo molto contenti del suo rendimento e penso che il suo capitolo qui sia solo all'inizio. Castillejo? Voci che ho letto, ma non corrispondono alla verità. Abbiamo tanti giocatori in quel ruolo, come Ocampos, Suso e il Papu e non siamo interessati".