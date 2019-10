Il direttore sportivo del Siviglia Monchi torna a parlare della sua esperienza come ds della Roma. Lo fa al giornale digitale spagnolo El Confidencial: “Quando sono tornato da Roma, o meglio, quando mi hanno cacciato, così raccontiamo un’altra cosa, ho iniziato a sentire che la stagione era stata molto complicata e con molti infortunati, quindi ho fatto uno studio. Non usare i tuoi giocatori per il 15% della stagione ha un costo sportivo, economico intorno ai 20 milioni e soprattutto nel conto dei risultati”.