Anche il direttore sportivo della Roma Monchi ha parlato a Sky Sport dopo Paratici e Ausilio. Queste le sue parole in vista del mercato invernale: “Nel mio primo anno abbiamo raggiunto un risultato ottimo, adesso invece è ancora presto per sapere come finiremo, perché siamo ancora vivi in tutte le competizioni. Penso che i bilanci si facciano alla fine della stagione, ma qualcosa ho sbagliato. E se succede, sbaglio io. Pallotta infatti, mi ha detto: “Questa è la tua squadra, questa è la tua Roma”.



MERCATO INVERNALE - “Tutti aspettano che prenda 3-4 e che diventeranno importanti, invece per me il mercato di gennaio non cambia tanto una squadra, è per fare piccole cose. Se bisogna fare tanto, vuol dire che si è sbagliato in estate. I tifosi hanno ragione, e quelli della Roma di più, perché è vero che quando si tifa una squadra così – cioè grande, non solo in Italia, ma anche in Europa – bisogna vincere qualcosa. So che il tempo nel calcio a volte non arriva mai. Ma sono convinto – perché so come lavoro io e come lavorano quelli che ho intorno – che abbiamo ragione”.