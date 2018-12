Poche parole, ma chiare, nonostante sulla panchina della Roma continui ad aleggiare il fantasma sempre più ingombrante di un Paulo Sousa in attesa di novità direttamente dalla Capitale. Il direttore sportivo giallorossoper incontrare il presidente James Pallotta e fare il punto della situazione: "".- Una posizione pubblica che rispecchia effettivamente le idee del primo responsabile dell'area tecnica della Roma, chenell'ultimo turno di campionato, che ha interrotto una sequenza di 5 partite senza vittoria tra Serie A e Champions League.- In attesa del prossimo e forse decisivo esame con la Juventus di sabato, inevitabilmente Monchi e Pallottae di come provare a rinforzare una rosa che nelle ultime settimane è stata falcidiata dagli infortuni., così come andrà definito il futuro prossimo di Patrik Schick, per cui spunta la possibilità di un prestito alla Sampdoria per ritrovarsi sotto l'aspetto mentale.