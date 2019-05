Monchi torna a parlare del suo passato alla Roma e delle presunte divisioni interne, tra senatori, allenatore e dirigenti. Ecco le sue parole a Repubblica: "Della Roma non parlerò mai più, ha già abbastanza problemi nel suo futuro e io rappresento il passato. Io questa storia non so come sia uscita e e non posso parlare: sarebbe una mancanza di rispetto verso la Roma e il Siviglia".