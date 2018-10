Quattro gol in otto partite di Eredivisie, due ottime prove in Champions e tanta, tantissima qualità. Hakim Ziyech ha preso ancora per mano l'Ajax, un inizio di stagione sontuoso per l'ala marocchina classe '93 che sembra aver raggiunto il binario giusto per la sua carriera dopo anni di alti e bassi. Determinante, efficace, sportivamente cattivo: Ziyech decolla e Monchi non lo ha mai perso di vista. Perché il ds della Roma stravede per questo esterno che i giallorossi hanno trattato a lungo durante la scorsa estate, il suo nome insieme a Malcom e Berardi è sempre stato preso in considerazione.



DETTAGLI E PROBLEMI - La Roma infatti aveva raggiunto da mesi un accordo con Ziyech e i suoi agenti: 2,5 milioni all'anno più ricchi bonus fino al 2023, contratto pronto ma che non è bastato a far crollare il muro dell'Ajax. Gli olandesi infatti hanno sempre preteso 35 milioni più bonus, la Roma non si è spinta su quelle cifre vista anche l'asta che rischiava di scatenarsi con diversi club di Premier League interessati. Niente da fare, nonostante un tira e molla durato settimane in pieno luglio. Adesso Ziyech incanta, la Roma non ha smesso di pensarci e entro la prossima estate investirà su un nuovo esterno di destra senza dubbi. Monchi pensa ancora a Hakim, ma ogni domenica le prestazioni migliorano e il prezzo sale, la bottega Ajax funziona così. Ecco perché rischia davvero di essere troppo tardi: la Roma è ancora sulle tracce di Ziyech, ma concorrenza e costi iniziano a diventare decisamente proibitivi.