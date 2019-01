Il direttore sportivo della Roma, Monchi è dovuto intervenire ai microfoni di Roma Tv per commentare il distastroso ko per 7-1 subito in Coppa Italia contro la Fiorentina:



SERATA DIFFICILE - "E' una serata difficile da commentare, forse la più difficile, per me è il giorno più difficile nella mia storia di ds, mai ho vissuto una partita così. E' dura. Bisogna solo chiedere scusa ai tifosi. Tutti, perchè immagino come stanno, loro che sentono questa maglia come nessuno. Oggi posso chiedere solo scusa".



ESONERO - "Non è un giorno per fare valutazioni, dobbiamo aspettare. Ora posso solo chiedere scusa".



PUNIZIONE - "Cosa fare per reagire? Bisogna stare vicini ai ragazzi e all'allenatore. Oggi non è il giorno per punire qualcuno, ci ha già pensato il campo. Bisogna essere insieme per uscire da questa situazione"